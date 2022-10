Après OL-Toulouse, Alexandre Lacazette critique Peter Bosz, le coach nie une "fracture" avec le vestiaire

Suite au match nul obtenu contre Toulouse vendredi soir au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette a tenu des propos remarqués.

Au micro de Prime Video, le capitaine lyonnais s’est dit "un peu surpris" par la sortie de Moussa Dembélé juste après l’égalisation toulousaine. "Le coach a fait ses choix, il avait ses raisons. On est obligés entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis un attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand un avant-centre sort alors qu'on est obligés de marquer", réagissait-il à chaud.

A la question de savoir s'il voulait que Peter Bosz reste sur le banc, Alexandre Lacazette a simplement répondu : "Moi je veux gagner des matchs".

En conférence de presse, Peter Bosz a évidemment été interrogé à ce sujet. Selon lui, les sorties de Moussa Dembélé et de Corentin Tolisso ont été décidées avec le staff, par crainte d’une rechute. En effet, l’attaquant et le milieu de terrain étaient de retour de blessure.

Le Néerlandais a nié une "fracture" entre lui et ses joueurs.

"Le moment où je ne verrai plus d’espoir, je le dirai au président, que ça ne sert à rien de continuer. Je travaille depuis plus d’un an ici. On sait que les joueurs peuvent mieux faire, mais surtout comme équipe. L’espoir est toujours là", concluait-il.

Dimanche prochain, l’OL se déplacera à Rennes, véritable bête noire de l’entraîneur.