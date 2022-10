Nouveau coach de l'OL, Laurent Blanc "va y aller avec douceur mais fermeté"

Jean-Michel Aulas s'est dit "heureux" de se trouver aux côtés du nouveau coach, nommé dimanche après la mise à l'écart de Peter Bosz. Un sentiment partagé par l'ancien entraineur parisien, ravi de retrouver un banc, six ans après avoir quitté la Ligue 1. "Je suis très heureux d'être ici. La situation est compliquée, mais je suis globalement très heureux. Ça a failli se faire avant… oublions tout ça et faisons attention au présent et au futur", a débuté Laurent Blanc, qui a rencontré le staff et les joueurs ce lundi matin.

Après une première séance d'entrainement "basique mais intéressante", le champion du monde 1998 a expliqué vouloir allier "douceur et fermeté" pour réussir le pari qui s'offre à lui : "les joueurs sont conscients qu'ils doivent faire plus. Il faudra de la confiance individuelle pour avoir de la confiance collective. Ça touche au mental. A nous de faire notre travail le mieux possible. La situation du club aujourd'hui ne reflète pas les objectifs. Les joueurs sont assez grands pour savoir qu'il faut être plus performant. J'ai tenu un discours court et déterminé".

Avec un objectif à court terme : "prendre le maximum de points sur les cinq matchs avant la trêve. Puis nous aurons plus de temps pour mettre certaines choses en place, qui, je l'espère, porteront leurs fruits en deuxième partie de championnat", a détaillé celui que ne se voit pas comme un pompier de service. Et de préciser : "Cette trêve nous permettra de mettre en place des principes de jeu. C'est peut-être une chance pour l'OL car on va repartir sur des bases plus saines, ça va nous laisser du temps".

Avant cela, Laurent Blanc, qui assure n'avoir obtenu aucune garantie en vue du prochain mercato, a confié se lancer dans une course contre la montre pour engranger des points d'ici au 13 novembre. "S'il y a du beau jeu et des points, je serai le plus heureux. Mais s'il n'y a que des points pour l'instant, je serai heureux quand même".

Surtout, le nouvel entraineur veut "faire comprendre à ses joueurs qu'ils méritent beaucoup mieux. Encore faut-il en avoir conscience, et avoir conscience qu'il faut travailler pour y arriver". "Il y a tout à faire, il y a du travail, et ça me plait", a assuré Laurent Blanc, dont le professionnalisme et l'envie de gagner ont été louées par Jean-Michel Aulas. Pour qui la nomination de ce nouveau coach était "une évidence".

F.L.