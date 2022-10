Lyon : ils roulaient avec 10 kilos de cannabis dans le coffre

Sa passagère et lui remettaient aux fonctionnaires une cigarette artisanale, une plaquette de résine de cannabis, une sacoche qui contenait des sachets d'herbe et 650 euros en espèce.

Les forces de l'ordre ont évidemment compris qu'ils n'avaient pas affaire à de simples consommateurs. En fouillant le coffre, elles ont mis la main sur 10 kilos de résine de cannabis.

Les deux suspects nés en 1999 et déjà défavorablement connus des services de police étaient placés en garde à vue.

L'homme reconnaissait être au chômage et transporter de la drogue contre de l'argent. La femme déclarait tout ignorer des activités illicites de son ami. Cela lui valait d'être mise hors de cause et laissée libre.

Par contre, le Lyonnais était jugé mardi. Il écopait de 18 mois de prison dont 6 avec sursis et était écroué.