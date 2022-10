Pénurie d’essence dans le Rhône : le préfet donne priorité à la pompe à certains véhicules professionnels

Mais la grève dans les raffineries ne semble pas s’améliorer. Ce sont 34% des stations-services connaissent des difficultés d’approvisionnement.

Pascal Mailhos a donc décidé de prendre un arrêté préfectoral pour donner la priorité à certains véhicules professionnels pour accéder plus facilement à la pompe.

Dès ce vendredi 14 octobre, et "dans le but d’assurer la continuité des missions de service public", les véhicules sérigraphiés et banalisés des armées, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de police municipale, des douanes, des services pénitentiaires, les véhicules opérationnels des services de secours et d’incendie, les véhicules du SAMU et du SMUR, les véhicules sérigraphiés des associations agréées de sécurité civile, les véhicules de transports sanitaires (ambulances hospitalières et privées agréées), les véhicules nécessaires à l’approvisionnement logistique des établissements de santé, les véhicules de transport de produits sanguins, pharmaceutiques et d’oxygène, les véhicules des laboratoires de biologie médicale, les véhicules des médecins, des infirmiers, des personnels hospitaliers, des professionnels paramédicaux et des personnels des services de soins à domicile au profit des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, les véhicules des services funéraires, les transports scolaires, les véhicules de collecte des ordures ménagères et des déchets hospitaliers, les véhicules d’urgence disposant d’avertisseurs sonores et lumineux (EDF, ENGIE, ENEDIS, GRDF, télécommunications…), les véhicules de transport d’hydrocarbures, les véhicules de transport de fonds, les véhicules d’intervention d’urgence de la SNCF et des opérateurs de transport, les véhicules de dépannage routier pourront, sur présentation d’une carte professionnelle, avoir un accès réservé aux stations-services TotalEnergies suivantes : Bron-Laurent Bonnevay, Dardilly, Lyon-Garibaldi, Saint-Symphorien-d'Ozon, Tarare et Villefranche-sur-Saône.

C’est déjà le deuxième arrêté du préfet du Rhône pour encadrer la pénurie d’essence. Jusqu’au 21 octobre inclus, il est interdit d’acheter ou vendre du carburant des jerrycans, "pour éviter la constitution de sur-stocks de prudence et prévenir le risque de tensions dans les files d’attente".