OL-Rennes : Lyon et Laurent Blanc ont "vraiment besoin de points"

La semaine a été mouvementée dans la Capitale des Gaules. Après une ultime contre-performance vendredi dernier contre Toulouse (1-1), les dirigeants lyonnais ont décidé de se séparer de Peter Bosz, et de recruter Laurent Blanc.

Ces derniers jours ont été dédiés à la découverte, du côté de Laurent Blanc et de son staff tout comme du côté des joueurs. "Je crois qu’à chaque fois qu’il y a un changement, il faut s’adapter aux décisions qui sont prises et aux types d’entraînements. On cherche à s’adapter à son idée du jeu et surtout à faire monter le niveau de confiance pour les 5 matchs très importants qui approchent" a lâché Nicolas Tagliafico en conférence de presse ce vendredi.

La victoire en ligne de mire

Si le club rhodanien n’a pas gagné depuis le 3 septembre dernier, ce n’est pas pour autant que les joueurs ne vont pas se rendre à Rennes sans volonté de ramener la victoire, ce que confirme Laurent Blanc : "J’appréhende ce match comme un match normal avec des ambitions. L’OL est un club qui se doit d’avoir des ambitions partout, à domicile comme à l’extérieur".

Les joueurs ont réalisé des entraînements "basiques" durant la semaine, avec beaucoup d’exercices avec le ballon, symbole de la volonté de jeu du nouvel entraîneur lyonnais. "On pourra changer de systèmes mais la mentalité sera toujours la même. C’est-à-dire essayer de poser des problèmes à l’adversaire et essayer d’avoir le plus souvent le ballon.Quand vous avez le ballon, vous êtes maître de la situation, quand vous ne l’avez pas, vous êtes exposés aux talents de l’équipe adverse. C’est beaucoup plus jouissif d’attaquer et de créer".

Laurent Blanc et Nicolas Tagliafico s’accordent sur le fait qu’il faut engranger le maximum de points avant la trêve pour la Coupe du monde.

T.B.