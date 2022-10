L'OL à Montpellier pour une première victoire sous l'ère Laurent Blanc ?

En conférence de presse d'avant-match, Laurent Blanc a dit espérer que cette confrontation entre deux équipes en plein doutes tourne en faveur de ses hommes : "On s'est bien préparé pour ce match. On a bien travaillé sur les axes à améliorer après la défaite à Rennes et j'espère qu'on aura une analyse positive à faire après ce match à Montpellier. Ils viennent aussi de changer d'entraineur, peut-être qu'ils vont changer de système. Mais moi, je préfère me concentrer sur mes joueurs et sur mon équipe".

Le coach de l'OL qui attend beaucoup plus de ses cadres : "Au vu de la situation dans laquelle nous sommes, j'estime qu'il y a des joueurs qui doivent prendre plus d'importance que d'autres. Ils sont plus à même de faire ce qu'il faut en jour de match".

Dixièmes à dix points du podium, les Gones doivent impérativement réagir pour se relancer : "On vit mal cette situation, on est des compétiteurs, on aimerait gagner. Ces derniers temps, on n'a pas su le faire mais on reste concentrés et forcément, ça va tourner", a assuré Moussa Dembélé, qui a déjà vu du mieux à Rennes. Car une victoire redonnerait confiance au groupe : "Il faut prendre le positif et améliorer le négatif. On doit travailler le mental et le physique. A nous de rester motivés, concentrés et ambitieux en espérant que la chance va tourner et que l'on va prendre des points", poursuit l'attaquant lyonnais.

Et Moussa Dembélé de saluer la méthode Laurent Blanc : "Il met l'accent sur le collectif et la confiance. Il essaye de maintenir un bon état d'esprit. La confiance commence à revenir petit à petit. Il y a de meilleurs automatismes. Quand il y a un nouveau coach, ça insuffle un nouvel élan".

Ce nouvel élan est donc très attendu sur le terrain, alors que l'OL enchainera ensuite avec un choc face à Lille. Suivront ensuite un déplacement compliqué à Marseille puis la réception de Nice, avant la trêve très attendue du Mondial.

F.L.