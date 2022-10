CŒUR : le nouveau Pop-Up Store de créateurs lyonnais

Au sein d'une ambiance pop et créative, CŒUR présentera une sélection pointue de plus 50 marques de créateurs locaux inspirants et engagés. Mode, accessoires, déco, beauté... des produits et pièces uniques pour tous les goûts et tous les budgets !

Parmi ces 50 marques figurent, notamment, Le Regard Français, Odiora, Eskhina, Anaïs Béard, Numéro K, Azaadi, Testimonio, Divine Trouvaille, Mes Trois Etoiles, Maison Edèle, Ajra, Ani Arpé, Natéclo, Hemadi Luxury Oud, Diane Lingerie, Bayadji, Start With Gratitude ...

En partenariat avec le Village des créateurs de Lyon, la structure de développement économique des entreprises de mode, déco et design d’Auvergne Rhône-Alpes, le nom CŒUR veut faire... (Lire la suite sur Lyon Femmes)