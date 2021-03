Lyon : Nicolas Fafiotte nommé président du Village des Créateurs

Le couturier lyonnais vient d'être nommé à ce poste et en est ravi : "J'ai bénéficié de coups de pouce quand j'ai commencé il y a 20 ans, aujourd'hui c'est à mon tour de donner des conseils. Aider ceux qui démarrent permet aussi de donner du sens à ma vie. Surtout dans cette période compliquée : la création doit plus que jamais continuer !", réagit Nicolas Fafiotte dans un communiqué de presse.

Le Village des Créateurs et son label accompagnent aujourd'hui 70 marques dans la région. Nicolas Fafiotte se fixe déjà des objectifs : "Le Village des Créateurs n'est pas réservé aux marques émergentes mais doit être le point d'ancrage des marques de mode régionales établies pour créer un véritable écosystème d'échanges et d'entre-aide".

Celui qui avait réalisé les robes de Sylvie Tellier, Iris Mittenaere et de toutes les prétendantes à la couronne de Miss France 2021 veut "éveiller les consciences et faire évoluer positivement l'empreinte de la mode, de la déco et du design sur la société et l'environnement".