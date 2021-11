Lyon : Nicolas Fafiotte va de nouveau habiller les candidates de Miss France

Le couronnement de la nouvelle reine de beauté aura lieu le samedi 11 décembre à Caen. La cérémonie permettra de connaître le nom de celle qui succédera à Amandine Petit parmi les 29 candidates en lice, dont Charlotte Faure, Miss Rhône-Alpes 2021.

C’est une nouvelle fois le couturier lyonnais Nicolas Fafiotte qui habillera les jeunes femmes lors du show d’ouverture. A cette occasion, le créateur a collaboré avec la marque française de robes de mariée, Pronuptia.

"Les prétendantes au titre se présenteront au public dans une robe fourreau travaillée dans la grande tradition des comédies musicales esprit Broadway. La robe au décolleté V plongeant et fendue, sublimera les candidates tout en leur permettant de se mouvoir plus aisément. Pour faire écho au thème, les robes ont été travaillées avec un tissu paillette or rose et une cape dans la même matière viendra compléter cette tenue spectaculaire", peut-on lire dans un communiqué.

A noter que Nicolas Fafiotte habillera également son amie Sylvie Tellier et Amandine Petit pour cette élection. Le couturier offrira aussi à la grande gagnante deux robes de soirée haute couture sur mesure.