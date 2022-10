Lyon : fermée pour rénovation, la Cour des Loges vend son mobilier aux enchères ce lundi

Le célèbre hôtel cinq étoiles du Vieux Lyon, ainsi que son bar, son restaurant étoilé et son spa ne rouvriront qu’à l’été 2023, en tant qu’hôtel de la marque Radisson Collection.

Durant cette grande période de rénovation, il va falloir faire de la place. D’où la décision des nouveaux propriétaires de la Cour des Loges de vendre une partie de son mobilier aux enchères ce lundi.

Me Cécile Conan (Conan Belleville) est chargée de la vente publique dès 14h30, elle se déroulera directement dans la grande cour de l’établissement hôtelier situé au 6 rue du Boeuf dans le 5e arrondissement.

Lampes, tables, canapés, tabourets, peintures… Il y a près d'un millier de pièces réparties en 300 lots qu’il est possible de consulter en ligne, ou sur place le jour de la vente, entre 10h et 12h.

Le lot à l’estimation la plus élevée, 2400 à 3000 euros, contient trois canapés trois places Utrecht Cassina de Gerrit Thomas Rietveld. Des tables Le Corbusier et un coffre-fort à âme de bois bardé de fer et clouté de cabochon du XVIIIe siècle figurent également parmi les lots qui devraient le mieux se vendre.

Qui repartira chez lui avec un peu de ce lieu mythique ?