Six ans de prison pour avoir percuté et tué la caladoise Charlotte Berthoux

Selon la Provence, Amar M., 58 ans, a écopé de six ans de prison ferme pour avoir percuté et tué Charlotte Berthoux le 22 septembre 2021. Il était poursuivi pour homicide involontaire aggravé par au moins deux circonstances : l'excès de vitesse et le délit de fuite.

La jeune étudiante en médecine, fille de Béatrice Berthoux, élue au Département du Rhône et à la ville de Villefranche-sur-Saône, avait été fauchée par l’automobiliste dans les rues d’Aix alors qu’elle traversait sur un passage piéton.

Le chauffard roulait à plus de 140km/h à bord de son Audi RS6 et ne s’était pas arrêté.

Aux enquêteurs, le quinquagénaire qui roulait sans assurance ni permis avait indiqué ne pas avoir senti l’impact. Avec l’aide d’un complice, il avait pourtant désossé sa voiture quelques jours après l'accident. Ce dernier a écopé de 6 mois de prison.

La présidente du tribunal judiciaire aixois les a forcés à regarder les photos du corps désarticulé de Charlotte, celui-là même qu'Amar M. avait projeté sur plusieurs dizaines de mètres puis laissé agoniser.

En plus de sa condamnation, la quatorzième à figurer à son casier judiciaire bien rempli, le quinquagénaire ne pourra pas repasser le permis de conduire durant 8 ans.