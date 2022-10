Un nouveau magasin Darty à Lyon

Un nouveau magasin Darty a ouvert ses portes ce jeudi près de la place de la République. D’une surface de 220 m2, il propose "les produits, services et accessoires pour l’aménagement de la maison en électronique (image, son, multimédia et téléphonie), mobilité, petit et gros électroménager", précise l’enseigne qui se trouve au 12 rue du Président Carnot.

Une équipe de 10 collaborateurs accueille les clients sur place. Le magasin possède plusieurs services, notamment un click & collect, un point « éco-collecte » pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager ainsi qu’une zone SAV et un desk réparation.

Darty Lyon République est le 12ème magasin de l’enseigne dans la région lyonnaise.