Violences conjugales : Jérôme Boateng (OL) condamné en appel à une amende d’1,2 million d’euros

Contrairement à ses coéquipiers, le défenseur allemand était exempté d’entraînement. Il s’est plutôt rendu au tribunal de Munich pour connaître son jugement en appel dans l’affaire de violences conjugales dont l’accuse son ex-compagne.

Condamné en première instance à une amende d’1,8 million d’euros réglable en 30 fois, Jérôme Boateng a été de nouveau sanctionné.

Il réclamait un acquittement mais le champion du monde 2014 a tout de même réussi à faire diminuer cette somme ce mercredi soir. La justice bavaroise lui réclame désormais 1,2 million d’euros à régler par paiements de 10 000 euros sur 120 jours. Soit le double de paiements journaliers que ceux prononcés en première instance.

Le procureur de la République avait pourtant requis une peine de prison avec sursis d’un an et demi, ainsi qu’1,5 million d’euros pour sanctionner les violences physiques ainsi que les insultes infligées à la mère de ses deux enfants lors d’un séjour aux Maldives en 2018. La victime l’accusait de lui avoir lancé des projectiles, de lui avoir enfoncé le doigt dans l'oeil, de lui avoir mordu la tête et de l'avoir tirée sur le sol par les cheveux.

Jérôme Boateng peut encore saisir la Cour suprême de Bavière. Mais s'il accepte sa peine du jour, il aura un casier judiciaire.

A noter que ce mercredi, la justice a procédé à la perquisition des locaux de la société de sécurité qui fournit des gardes du corps au joueur de 34 ans. Car lors de la tenue du procès en appel il y a deux semaines, une témoin-clé, qui avait assisté aux excès de violences de Boateng, avait indiqué s'être sentie menacée après avoir été filmée au tribunal.

Cette situation met très mal à l’aise l’Olympique Lyonnais, qui ne s’était pas renseigné sur les déboires judiciaires de Jérôme Boateng avant de le recruter à l’été 2021. En coulisses, on confirme qu'aucun contrat ne lui aurait été proposé si l'information était parvenue en amont aux dirigeants.