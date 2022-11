Dans la région : Chambéry teste l'extinction de l'éclairage public cette nuit

Cela concernera la seule nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre, au moment de l'évènement national du Jour de la Nuit.

De minuit à 5h du matin, il fera nuit complète dans Chambéry, à l'exception du secteur Curial qui regroupe la plupart des activités nocturnes (bars, terrasses, théâtre...).

"La Ville envisage cette extinction sous forme d’expérimentation et se laisse donc la possibilité de faire évoluer le dispositif en fonction des retours du terrain. Elle évaluera de manière très régulière les impacts de l’extinction et sera à l’écoute des retours des professionnels et des riverains sur l’impact concret de cette mesure. Il s’agit d’objectiver les remontées et d’adapter, le cas échéant, l’extinction aux réalités du terrain", précise la municipalité sur son site.

Avec la crise énergétique prévue cet hiver, la mairie de Chambéry voit aussi une possibilité de réduire sa facture. Cette extinction nocturne représentera une économie de 40% des kWh consommés pour l'éclaire public, soit 16% environ de la consommation totale en électricité de la collectivité.