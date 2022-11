OL-Nice : du spectacle sur la pelouse et en tribunes, Lyon part en vacances avec un point (1-1)

Outre la nécessité d’obtenir un résultat pour préparer une trêve constructive, cette rencontre était l’occasion pour les Bad Gones de fêter dignement en tribunes leurs 35 ans, mais aussi pour Karim Benzema de faire vibrer le stade décinois en présentant son Ballon d’Or au public à la mi-temps.

Sur la pelouse, Tetê et Karl Toko-Ekambi étaient titulaires pour apporter davantage de vivacité et de lien entre le milieu et l’attaque. Pari gagnant pour Laurent Blanc avec de nombreuses offensives lyonnaises en première période. Curieusement, c’est Alexandre Lacazette qui faisait office de boulet devant, perdant des ballons importants, faisant toujours le mauvais choix.

Sur ses temps forts, l’OGC Nice se montrait bien plus tranchant. Et à la 32e minute, Nicolas Tagliafico touchait le ballon du bras dans la surface. Avec l’appui de la VAR, l’arbitre désignait le point de penalty. Nicolas Pépé était chargé de le convertir. Anthony Lopes arrêtait la tentative une première fois, mais s’avançait d’un bon mètre. Le penalty devait donc être retiré, et l’Ivoirien ne se loupait pas cette fois (0-1).

En seconde période, Nicolas Tagliafico était tout proche de se faire pardonner en inscrivant un but gag. Mais sa frappe déviée, surprenant Kasper Schmeichel, trouvait le poteau à la 66e.

Alexandre Lacazette, dont la prestation était jusque-là franchement ratée, obtenait un penalty généreux à la 87e minute. Soit l’année de naissance des Bad Gones qui craquaient des fumigènes pour encourager le buteur qui égalisait (1-1)

Place donc à deux semaines de vacances, sauf pour les internationaux convoqués pour la Coupe du Monde ou les rencontres des sélections de jeunes. Viendra ensuite la trêve, deux stages en Espagne et à Dubaï et cinq matchs amicaux. L’OL retrouvera les pelouses de la Ligue 1 le 28 décembre à Brest.