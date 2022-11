Résultats financiers en hausse pour l'OL pour le début de la saison 2022/2023

Les produits des activités atteignent les 101 millions d'euros, en hausse de 30% sur un an. La billetterie est notamment en forte hausse, en progression de 45% pour atteindre les 10,1 millions d'euros. Les droits TV et Marketing sont, eux, en recul de 33% en raison de la non-participation à la coupe d'Europe cette saison.

On notera également une belle progression des produits de la marque, qui ont rapporté 6,1 millions, en hausse de 54%. Cela s'explique par la hausse des ventes "stade" liées aux concerts de Rammstein et des Rolling Stones. La partie Events a d'ailleurs plus que doublé grâce à ces concerts pour atteindre les 5,1 millions d'euros (+176%).

Concernant le trading des joueurs, l'OL a procédé à la cession essentiellement de Lucas Paqueta à West Ham et Léo Dubois à Galatasaray, qui ont rapporté 43,9 millions d'euros (+6%).

"La performance du premier trimestre de l'exercice 2022/2023 confirme la bonne reprise des activités post-crise sanitaire, déjà matérialisée lors de l'exercice précédent", affirme l'OL dans un communiqué.

Alors que la vente du club à l'homme d'affaires américain John Textor n'a toujours pas abouti, et que la nouvelle deadline fixée à jeudi se rapproche, l'OL rappelle que son objectif à moyen terme est d'atteindre un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 millions d'euros d'ici à la saison 2025-2026.