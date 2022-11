OL Groupe enfin racheté ce jeudi par John Textor

Ce jeudi, John Textor doit enfin racheter l’OL. Via sa société Eagle Football, l’homme d’affaires américain prendra le contrôle du club en rachetant toutes les actions et les Osranes d’IDG Capital et de Pathé, ainsi que la moitié de celles de Jean-Michel Aulas et de sa holding Holnest. JMA resterait toutefois président durant au moins trois ans suivant l'opération.

Mercredi soir, OL Groupe annonçait avoir demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et Osranes à l’ouverture du marché jeudi matin, "dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse relatif à l’opération avec Eagle Football".

Une visioconférence entre John Textor et la DNCG s'est tenue sans encombre mercredi. Le gendarme du football français attendait des garanties de la part de celui qui détient déjà d’autres clubs de football, et notamment Crystal Palace en Angleterre.

Car l’Américain a donné des sueurs froides à Jean-Michel Aulas et aux supporters de l’OL en demandant à deux reprises le report de l’opération, à défaut d’avoir conclu son tour de table.

Le montant total de la vente d’OL Groupe sera communiqué ce jeudi, il devrait tourner autour des 800 millions d’euros. Une augmentation de capital à hauteur de 86 millions d’euros doit être effectuée par Eagle Football. Pour sortir tout cet argent, John Textor s'est rapproché d'Ares Management et du milliardaire Josh Harris, avec qui il collabore déjà à Crystal Palace.