Villeurbanne : en furie après avoir été refoulé d'une station-service, il étrangle au hasard des passants dans la rue

Peu avant 18h, un individu âgé de 25 ans a eu une altercation avec le gérant de la station-service BP du Tonkin à Villeurbanne.

Selon le Progrès, le jeune homme, de nationalité marocaine et en situation irrégulière en France, a été refoulé de l'établissement pour une raison encore inconnue.

Il est ensuite entré dans une rage folle. Sur le chemin du retour jusqu'à son appartement de l'avenue Condorcet, il a attaqué au hasard des passants.

Quatre personnes ont été ainsi frappées et étranglées sur le boulevard du 11-novembre-1918. Une passante notamment aurait été agressée plus grièvement que les autres. Malgré l'intervention rapide des secours, la septuagénaire a été hospitalisée dans un état d'urgence absolue et se trouve dans le coma.

Rapidement retrouvé, le forcené a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte par le parquet de Lyon. La piste terroriste est d'ores et déjà écartée.