Près de Lyon : il attaque son petit frère avec un sabre

Comme beaucoup avant eux, ils ont été interpellés alors qu'ils se battaient. Mais leur particularité, c'est d'être frères.

Les faits se sont déroulés lundi midi, au domicile familial de Vénissieux. Devant leur mère, les deux individus âgés de 23 et 33 ans ont vite délaissé les mains pour passer aux armes. Le plus âgé a ainsi attaqué le plus jeune avec un sabre, tandis que ce dernier se défendait avec un marteau brise-vitre selon Le Progrès.

En garde à vue, l'aîné a nié les faits. Quant au jeune frère, touché à l'épaule par les coups de sabre (10 jours d'ITT), il indique s'être seulement défendu. Une thèse appuyée par le témoignage de sa mère.

L'origine de la rixe n'est pas encore connue.