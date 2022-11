Lyon : un chef lyonnais reçoit le "Prix du public" de l’application The Fork

La cérémonie 2022 des "The Fork Awards" s’est tenue au Palais de la Bourse de Bordeaux, ce lundi. Au total, ce sont 6 chefs qui ont été récompensés : un pour le "Grand Prix du public", un "Spécial Bordeaux" et quatre "Prix du public". Et parmi ces derniers se trouve le lyonnais Maxime Pujol, qui a son restaurant "Bergamote" dans le 7ème arrondissement de Lyon.

L’ancien second de Jérémy Galvan a choisi d’y proposer une cuisine locale et privilégie les circuits courts. La carte du "Bergamote" se renouvelle chaque semaine.

Les trois autres lauréats du "Prix du public" sont Camille Delcroix et son restaurant "Bâcove" à Saint-Omer, Robin Dorgler avec "Miro" à Ostwald et Inès Trontin avec "Pêche" à Paris. Le "Grand Prix du public" est accordé à Mallory Gabsi pour son restaurant "Mallory Gabsi" à Paris. Enfin, le "Prix Spécial Bordeaux" a été attribué à Nicolas Masse avec "Sens".