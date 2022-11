Zürich - OL Féminin : victoire obligatoire pour garder espoir en Europe

Si elles sont en tête et toujours invaincues en championnat, les Fenottes sont toujours à la recherche d’une victoire en Ligue des Champions et se classent troisième de leur groupe avec 1 point. Après un premier match contre Arsenal catastrophique et un deuxième contre la Juventus où elles ont pu glaner le point du nul à l’extérieur, cette rencontre face à un adversaire plus modeste, Zürich, est l’occasion ou jamais de se relancer.

"On a besoin de marquer des points" confiait mercredi l’entraîneure Sonia Bompastor devant les journalistes. Elle avoue d’ailleurs que son équipe souffre d’un "manque d’efficacité face au but adverse". Et pour faire face à cela, elle assure que ses joueuses "le travaillent beaucoup à l’entraînement dans différentes situations".

Mais l’OL Féminin pourra compter sur des joueuses en forme, notamment Lindsey Horan : "C'est une joueuse d’expérience et un caractère fort dans l’équipe. On reconnait les meilleures joueuses quand elles font la différence quand il faut comme le weekend dernier" lâche Janice Cayman sur sa coéquipière.

"On n’a pas l’habitude de ne pas gagner nos matches mais on est sereines. On connaît nos qualités et on ne doit pas perdre confiance en nous" ajoute la latérale belge.

A noter que Dzsenifer Marozsnan, blessée depuis plusieurs mois et Selma Bacha, qui n’était plus dans le groupe depuis le match contre la Juventus, sont de retour. Suite à une gêne musculaire, Amandine Henry est, elle, absente du groupe.

La rencontre aura lieu ce jeudi à la Wefox Arena Schaffhausen à 18h45.