Lyon : la ministre des Sports assistera au 2e match des Bleus depuis le Groupama Stadium de l'OL

Amélie Oudéa-Castéra sera au Groupama Stadium de Décines-Charpieu pour suivre le 2e match des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar.

C'est en compagnie des jeunes de l’OL et des clubs voisins, des encadrants, éducateurs sportifs, d’acteurs associatifs, notamment l’association Sport dans la Ville que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques encouragera Kylian Mbappé et ses coéquipiers, avec l'espoir d'une deuxième victoire d'affilée.

Avant cela, Amélie Oudéa-Castéra sera accueillie par le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas et rencontrera les joueuses de l'OL féminin.