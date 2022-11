Le bébé enlevé par ses parents au CHU de Saint-Etienne retrouvé en Espagne

La fillette de six mois, hospitalisée depuis sa naissance, a été prise en charge dans un hôpital de la commune espagnole. L'enfant, placé sous respirateur, était recherché depuis vendredi soir, alors que ses parents d'origine syrienne avaient trompé la vigilance du personnel hospitalier stéphanois pour quitter le CHU.

Si la voiture a rapidement été localisée, l'enquête a fini par progresser après l'interpellation d'un proche de la famille samedi. Ce dernier a finalement donné aux policiers l'adresse où se trouvait le bébé.

Les policiers et les services sanitaires sont intervenus pour récupérer le nourrisson, qui a été hospitalisé dans la foulée. On ne sait pas encore si les parents seront poursuivis ou non.