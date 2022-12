Orcières Merlette 1850 : La destination familiale où le soleil brille 300 jours par an !

Située à environ 2h50 de Lyon, la station propose un large panel d’activités outdoor et indoor à des prix attractifs pour toute la famille.

Le domaine promet une escapade hivernale riche en sensations, jusqu’à 2725 m d’altitude.

Chaussez les après-skis, rendez-vous aux portes du Parc national des Écrins, à Orcières Merlette.

Orcières Merlette : Le domaine des amateurs de ski nature

Riche de ses 100 km de pistes, elle est l’une des plus grandes stations des Hautes-Alpes et offre une infinité de possibilités pour les activités outdoor. Nichée au cœur de sommets emblématiques du Parc National des Ecrins, profitez d’une expérience de ski nature sans précédent où toute la splendeur de l’environnement sauvage offre un cadre sportif d’exception.

Du traditionnel ski alpin, au ski de randonnée, en passant par le ski de fond, mais aussi le biathlon, vos activités de glisse favorites seront sublimées par l’ensoleillement exceptionnel dont bénéficie la station. Un retour à la nature entre une faune et une flore dépaysantes.

Le paradis des familles à prix tout doux

Chaque année, Orcières séduit petits et grands grâce à ses nombreuses structures parfaitement adaptées aux familles. La station peut d’ailleurs se vanter d’être l’une des premières à avoir reçu le label "Famille Plus".

Orcières ne laisse que peu de place pour l’ennui avec son offre de loisirs particulièrement riche et variée où les prix attractifs séduisent de plus en plus de familles (le prix du forfait de ski journée étant fixé à moins de 40€). Plus de 50 activités hors ski sont proposées pour faire le bonheur des petits et des plus grands.

La station bénéficie également de clubs vacances avec des logements familiaux proposant des offres de séjours tout compris à prix séduisant.

Une riche offre d’activités indoor

Impossible d’évoquer les activités familiales sans mentionner le complexe de loisirs, une structure exceptionnelle de 10 000m2, dédiée aux loisirs et au bien-être.

Au programme, une piscine avec toboggan, un espace ludique et un bassin sportif, une grande patinoire, un bar-bowling avec billard, un cinéma avec deux salles, mais aussi un spa, un institut de beauté et des soirées festives avec concerts et animations.

Des espaces de glisse dédiés aux plus petits

Les bambins, aussi, peuvent s’initier à la glisse avec des cours adaptés à leur jeune âge, dans le jardin des Piou Piou, un des plus beaux espaces de France dédié aux jeunes skieurs. Les enfants de 3 à 5 ans évolueront sous l'œil avisé des professeurs de l’ESF. Les plus petits peuvent s’essayer au ski en toute sécurité avec les cours de "Baby snow", toujours accompagnés par des moniteurs de l’ESF.

Des sensations fortes pour petits et grands

Les amateurs d’adrénaline auront l’opportunité de s’envoler à plus de 110 km à l’heure, sur l’une des plus longues tyroliennes d’Europe. Ils pourront également profiter des nouvelles sensations de glisse au Winterparc et ses bouées spécialement conçues pour la neige, en snakegliss, au karting sur glace ou en motoneige !

La balade en chiens de traîneau : Une des activités phares de la station

Passez un moment en compagnie des chiens de traîneau, aux côtés d’un des meilleurs mushers de la Grande Odyssée : Philippe Desmurger. Les amoureux de mushing pourront approfondir leurs connaissances avec L’"Alpi traîneau école d’altitude" qui révélera les secrets des mushers.

Le petit plus : Partez hors vacances scolaires, lorsque la station est moins remplie, sans que vos enfants ne perdent le fil du programme scolaire grâce au "Cartable à la neige". Le matin, les petits prennent la direction des pistes et l’après-midi, ils se consacrent à leurs travaux d’école, le tout encadré par une aide aux devoirs.

Pour qui ? Tous les enfants scolarisés du CP au CM2.

Décompresser au coeur d’un panorama d’exception

Prendre le temps de souffler et de recharger les batteries face à une nature noble, c’est aussi ça vivre l’expérience Orcières Merlette.

Nous n’avons jamais été aussi humbles que face à l’immensité des montagnes.

Rien de tel que de prendre un bol d’air au coeur d’une nature préservée, sur un versant exposé plein sud, pour recharger les batteries. La station propose des expériences uniques pour prendre le temps de se ressourcer face à un décor digne des plus belles cartes postales hivernales.

Chassez le stress du quotidien en optant pour une balade zen avec Céline Desmet, accompagnatrice de montagne qui vous invite à pied ou en raquettes, au coeur de la nature, pour un moment rythmé par des ateliers autour du bien-être et du yoga, afin de déconnecter le corps et l’esprit à l’aide d’exercices de respiration et de sophrologie.

Que diriez-vous de prendre le temps d’admirer les massifs enneigés autour d’un goûter et d’une tasse de thé ou encore d'un repas servi dans une auberge typique ? Rendez-vous pour une balade en raquettes en fin de journée, avec le sommet comme unique théâtre de cette pause gourmande.

Si vous rêviez d’avoir le souffle coupé, misez sur le vol en montgolfière en haute altitude !

Envolez-vous direction les nuages, au coeur des reliefs montagneux durant un périple d’1h30. Contemplez la beauté de la Barre des Écrins, profitez d’une vue à 360 degrés sur le manteau blanc arboré par les montagnes et émerveillez-vous devant l’immensité du Mont-Blanc qu’il sera possible d’apercevoir au cours de ce vol depuis Orcières.

Bons Plans :

Au printemps, Orcières invite les enfants

Du 25 mars au 16 avril 2023, dans le cadre de l’opération "printemps des montagnes", le forfait de ski est offert aux enfants de moins de 10 ans, sans condition.

Samedi friendly

Tout au long de la saison, bénéficiez de -25% sur le forfait de ski du samedi.

L’ouverture des ventes se fait du lundi au jeudi inclus, le forfait est valable le samedi de la même semaine, en exclusivité sur le site internet.

Office de Tourisme d’Orcières Merlette

Place des drapeaux

Merlette 05170 Orcières

Tél. +33 (0)4 92 55 89 89

info@orcieres.com

www.orcieres.com