OL Groupe et John Textor : enfin le mariage à l’américaine ?

Six mois après sa conférence de presse aux côtés de Jean-Michel Aulas, l’homme d’affaires américain a visiblement trouvé tous les partenaires financiers nécessaires et obtenu les documents attendus pour se pointer enfin à l’église et embarquer la mariée lyonnaise.

Eagle Football doit non seulement les parts de Pathé et d’IDG Capital qui souhaitaient quitter l’OL, mais aussi la totalité des parts et la moitié des obligations d’Holnest, la holding familiale des Aulas (27,72%). (Lire la suite sur Lyon Foot)