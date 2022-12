Lyon : le chef emblématique de la Casa Nobile décède en cuisine, le maire lui rend hommage

En cuisine, le chef emblématique du restaurant de la Presqu’île lyonnaise est décédé. Pierre Lonobile s’est éteint à l’âge de 56 ans.

Depuis 2014, il proposait aux clients des spécialités italiennes et siciliennes dans l’établissement de la place de l’Hôpital face à l’Hôtel-Dieu. En famille, il avait ouvert plusieurs établissements dans l’agglomération.

Le maire de Lyon Grégory Doucet lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : "Pierre Lonobile, chef de la pizzeria emblématique "Casa Nobile" sur la Presqu'île de Lyon, est décédé ce jour. Reconnu par toutes et tous pour son talent dans la Capitale de la gastronomie, j'adresse mes sincères condoléances et mon soutien à sa famille et à ses proches".