Casa Nobile : trois nouveaux établissements à Lyon pour 2024

Selon nos informations, deux ans après sa fermeture définitive, la Tassée va pouvoir renaître de ses cendres. En effet, l'emblématique bouchon de la rue de la Charité des Borgeot fermé en 2022 a été repris par Jean Lonobile. Une histoire de famille !

Déjà à la tête de la célèbre et prisée Casa Nobile et de plusieurs établissements comme le Nobile Mare à Gerland, il a négocié depuis le début de l'année pour s'offrir le bel établissement de la Presqu'île.

La Tassée portera désormais le nom de "Café Nobile", avec un lancement prévu pour début avril.

Et ce n'est pas tout. Jean Lonobile a aussi repris le Grill de Solaize. Le restaurant de grillade à Sérézin-du-Rhône se verra être redécoré à l’italienne à partir du 15 avril.

Quant aux rumeurs qui circulaient en janvier dernier sur l’ouverture d’un nouveau restaurant Nobile dans l’ancien Hôtel des ventes de Lyon, elles sont bien fondées.

Au final, le compte est bon : trois nouveaux établissements Casa Nobile sont attendus pour cette année.

Des reprises confirmées par Jean Lonobile, co-fondateur des restaurants Casa Nobile : "On va transférer la Casa Nobile actuelle dans ces lieux et la Casa Nobile actuelle va devenir une brasserie. Ce sera toujours les mêmes offres mais avec un confort plus adapté parce que là-bas, c’était trop petit."

Un choix facile à comprendre lorsque l’on voit la queue de plusieurs mètres de long qui sort tous les jours du restaurant place de l’Hôpital. Cette envie de développement est assez « naturelle » selon Jean Lonobile, mais ne compte pas aller plus loin.

Il nous précise : "Pour l’instant, on est plus sur la ville de Lyon et sa région, par proximité et par facilité de gestion."

Pas d’ambitions nationales pour le moment donc mais la maison prévoit de développer un autre pan de ses activités dans les prochaines années : leur service de glacier.