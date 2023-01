OL : le PCF de Lyon s’insurge contre l’arrivée de Dejan Lovren

Une lettre rédigée par Augustin Pesche, président de l’Office des sports de Lyon et secrétaire au PCF lyonnais, qui s’oppose fermement au retour de Dejan Lovren. Un message cinglant envers l’institution OL : "L’Olympique lyonnais recruterait-il un joueur chantant 'Maréchal, nous voilà' ?", est-il écrit en titre de la lettre ouverte.

Ce qui était un simple transfert du mercato hivernal est devenu une affaire publique et maintenant politique. Depuis l’annonce de son retour à l’OL, les médias français n’ont pas manqué de rappeler les faits et gestes très controversés de l’international croate. En cause, des vidéos de célébrations avec sa sélection nationale, où Lovren aurait entonné le chant fasciste croate "Za Dom Spremni" et effectué le salut militaire des oustachis, des collaborateurs pro-nazis croates durant la Seconde Guerre Mondiale. (Lire la suite sur Lyon Foot)