OL-Strasbourg : Lyon veut "remonter la pente"

En tribunes, John Textor assistera à sa seconde rencontre du club, la première depuis l’officialisation du rachat. Verra-t-il une victoire ? Rien n’est sûr avec cet OL pas franchement reluisant en 2023.

"On manque de constance et de régularité. On progresse dans certains domaines et en même temps on a l'impression qu'on s'affaiblit dans d'autres", a analysé le capitaine Alexandre Lacazette vendredi en conférence de presse d’avant-match. (Lire la suite sur Lyon Foot)