Tourné à Lyon, le film "L’innocent" de Louis Garrel décroche 11 nominations aux César

L’édition 2023 des César se déroulera le 24 février prochain à l’Olympia à Paris. Cette 48e cérémonie sera présidée par le comédien Tahar Rahim.

"L’innocent" de Louis Garrel se distingue avec 11 nominations. Tourné à Lyon entre novembre 2021 et janvier 2022 dans le Vieux Lyon ou encore à la prison de Corbas, le film avait été présenté hors compétition au festival de Cannes et avait fait l’ouverture du festival Lumière de Lyon en octobre dernier.

Parmi les 11 catégories dans lequel "L’innocent" est nommé, on retrouve celles du meilleur acteur pour Louis Garrel, de la meilleure actrice dans un second rôle pour Anouk Grinberg, du meilleur acteur dans un second rôle pour Roschdy Zem, du meilleur scénario original, de la meilleure musique originale, de la meilleure réalisation ou encore du meilleur film.

"La Nuit du 12", film policier de Dominik Moll, est l’autre favori des César 2023 avec 10 nominations.