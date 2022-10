Tourné à Lyon, le film "L’innocent" de Louis Garrel sort ce mercredi au cinéma

Entre novembre 2021 et janvier 2022, la ville de Lyon a accueilli Louis Garrel et son équipe pour le tournage du film. "L’innocent" a été tourné dans le Vieux-Lyon ou dans la prison de Corbas. Quelques communes plus éloignées, comme Salaise-sur-Sanne en Isère, ont aussi été des lieux de tournage pour le long-métrage.

Cette comédie française qui comporte au casting Louis Garrel, Roschdy Zem ou Anouk Grinberg sort donc ce mercredi au cinéma. Le film présenté hors compétition au festival de Cannes fera l’ouverture du festival Lumière ce samedi à Lyon, en présence des acteurs.

Le synopsis :

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…