Lyon : deux blessés après le refus d’obtempérer d’un chauffard en Audi RS4, plusieurs suspects en fuite

Tout a débuté peu après 18h, quand des policiers municipaux ont voulu contrôler une Audi RS4 qui roulait à vive allure sur le pont Gallieni, entre les 2e et 7e arrondissements de Lyon. Mais le conducteur a encore plus accéléré, refusant de se soumettre aux injonctions des agents, et filant en direction de l’avenue Leclerc.

C’est sur ce même axe que la puissante berline a été retrouvée peu après, accidentée. Le chauffard venait en effet de percuter deux autres véhicules. Dans l’un d’eux, selon nos informations exclusives, une femme âgée de 78 ans a été blessée. Prise en charge par les secours, elle a été transportée à l’hôpital.

Dans l’Audi, les quatre occupants aperçus par les fonctionnaires peu avant avaient pris la fuite. Mais d’après une source proche du dossier, l’un d’eux est revenu sur les lieux pour récupérer son téléphone portable. Vraisemblablement blessé, il a été lui aussi transporté à l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc par les sapeurs-pompiers

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les trois autres occupants de la voiture impliquée dans la course-poursuite.

J.D.