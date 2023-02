Gault et Millau : découvrez les deux restaurants primés cette année à Lyon

Parmi les lauréats des trophées on retrouve cette année deux Lyonnais. Le premier, Pierre-Michaël Martin du restaurant Chez Pimousse, a reçu le prix "Jeune talent 2023". Ouvert depuis 2021 quai Saint-Vincent dans le 1er arrondissement, Chez Pimousse est "un lieu épuré où les temps passés et présents sont associés dans une belle vitalité", juge le guide gastronomique.

Côté nourriture, le Gault et Milau a notamment retenu un tataki de biche, les haricots borlotti ou encore le saint-pierre "chouxchouté", sauce dieppoise et œufs de truite. Pour le dessert, le jury s’est laissé porter par la glace au foin et caramel au savagnin. Seule ombre au tableau, le prix des menus. Comptez 35 euros le midi, 85 euros le soir.

L’autre Lyonnais récompensé cette année est Ismaël Adam Drissi Lakhkhat du restaurant "Noé Atelier de la Mer", quai Victor Augagneur dans le 3e arrondissement. Il obtient le trophée de la "Cuisine de la mer, des lacs et des rivières". Pour les experts en gastronomie, "tout ici est enveloppant, twisté par un acide, une herbe, une épice, qui livrera ses secrets dans un second temps : les crevettes de Méditerranée avec une brunoise d’oca du Pérou, la coquillette détournée qui fait mouche, avec ces blancs de seiche compacts, laissés en sous-cuisson, comme des petits cubes de neige fraîche, le tout lié avec une réduction de fumet de poisson et de crème d’oursin maison, de sauge, de sumac, de poivre blanc et de citron noir".

Là-bas, les prix sont plus accessibles avec un menu entrée plat dessert à 26 euros le midi comme le soir. A la carte, comptez 16 euros les six huitres creuses et plates au naturel, 26 euros pour le filet de maquereau rossini, heliantis flambé à l'Armagac ou encore 38 euros pour la sole rôtie, carpaccio de céleri cuit en croûte de sel, sauce au muscat des Corbières.