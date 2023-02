Lyon : 14 ans de réclusion requis contre l’homme qui avait mortellement poignardé sa voisine

Ce sont 14 ans de réclusion qui ont été requis par l’avocat général à l’encontre de Benjamin C. Cet habitant de la rue Saint-Maximin dans le 3e arrondissement de Lyon avait poignardé sa voisine le 16 mai 2020 parce que cette dernière faisait trop de bruit à son goût à l’occasion d’une fête. Romane, qui s'était vidée de son sang dans les bras de ses amis, était décédée trois jours plus tard des suites de sa blessure à l’aine, qui avait perforé l'artère iliaque.

La personnalité de Benjamin C. a été longuement débattue lors de ce procès. D’origine coréenne et adopté à l’âge de 6 ans, il est passionné d’échecs et de Scrabble. Il était d’ailleurs en pleine partie du jeu de lettres le soir où Romane, 21 ans, et ses amis fêtaient le premier déconfinement et faisait selon lui trop de bruit.

Aux juges et au jury, l’accusé a indiqué avoir sonné peu avant minuit à la porte de sa voisine du dessous pour lui faire peur. Le coup de couteau en céramique serait le résultat d’un "geste incontrôlé" selon le quadragénaire qui refuse de quitter son masque chirurgical depuis le début du procès.

Pour l’avocat général, l’intention de tuer ne faisait aucun doute. D’autant que Romane avait été poignardée sitôt la porte ouverte à Benjamin C., ce dernier était ensuite rentré tranquillement chez lui, avait lavé le sang de son couteau et repris sa partie solo de Scrabble avant l'intervention des policiers.

Place désormais à la plaidoirie de la défense puis au verdict espéré avant jeudi soir.