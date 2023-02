Lyon : 14 ans de prison pour l'homme qui a poignardé sa voisine trop bruyante

Le quadragénaire avait porté un coup de couteau mortel à sa voisine du dessous Romane le 16 mai 2020. Ce soir-là, alors que l'étudiante fêtait le premier déconfinement avec des amis dans cet immeuble de la rue Saint-Maximin dans le 3e arrondissement, Benjamin C. était descendu sonner à sa porte. En pleine partie de Scrabble en ligne, il trouvait que Romane faisait trop de bruit.

Armé d'un couteau en céramique, il avait immédiatement poignardé la jeune femme puis était rentré chez lui, avait lavé son arme puis repris sa partie. C'est devant son ordinateur que les policiers l'avaient retrouvé.

Romane était décédée deux jours plus tard. Elle avait perdu énormément de sang, car le coup de couteau porté à l'aine avait perforé son artère iliaque.

La décision du jury de la cour d'assises du Rhône ce jeudi n'a pas satisfait les proches de la victime, car l'intention d'homicide n'a pas été retenue contre Benjamin C., mais bien le chef de violences volontaires avec arme sans intention de donner la mort.

Ce dernier, né en Corée et adopté enfant, a une personnalité assez renfermée : il bégaye et a une forte déficience visuelle corrigée par des lunettes cul-de-bouteille. Adepte des échecs et du Scrabble, il n'a pas nié la gravité de son geste face aux juges cette semaine. Il reconnaissait d'ailleurs "mériter la perpétuité".