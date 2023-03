A Lyon, le ministre de la Santé dresse un bilan positif pour les résultats de la santé mentale en France

En visite à Lyon, François Braun, ministre de la Santé et de la prévention, est venu dans les locaux de l’Agence Régionale de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour dresser le bilan national de la feuille de route Santé mentale et psychiatrie. Il a ainsi assisté à un comité stratégique où il a pu faire un point d’étape par rapport à cette feuille de route qui a été enrichie en 2021.

Pour expliquer pourquoi il a choisi de venir à Lyon, le ministre indique que "c’est sa méthode d’aller d’en les territoires puisque c’est dans les territoires que se trouvent les problèmes tout comme les solutions".

C’est un"bilan très riche" qui est fait par le ministre. Premièrement avec le programme "MonPsy" qui permet d’avoir accès à 8 séances avec un psychologue une fois que l’on a été adressé par son médecin traitant et tout cela remboursé par la sécurité sociale. Il évoque "un succès" avec ce dispositif qui a donné 372 000 consultations pour 90 000 patients, dont tout de même 14 000 mineurs. De plus, le ministre dit vouloir "accélérer un deuxième enjeu essentiel qui le secourisme en santé mentale. C’est-à-dire disposer dans les écoles et sur le terrain des personnes qui sont formée pour prendre en charge les personnes qui se sentent mal d’un point de vue psychologique".

Au total aujourd’hui, ce sont plus 40 000 secouristes qui ont été formés, il veut "continuer dans ce sens" dans les années à venir. Il se félicite également de ce qui a été fait en termes de prévention du suicide avec notamment le 3114. Ce numéro national, lancé en octobre 2021 qui permet de mettre en relation avec ceux qui en ressentent le besoin avec des professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, a reçu 258 000 appelle depuis sa création.

Il fait aussi un retour sur les maisons des adolescents. Ce sont des lieux d’accueils gratuits, d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et de soutien des adolescents (de 11 à 21 ans) et/ou de leur famille. Pour l’heure seul 122 existe en France dans tous les départements, mais François Braun assure, "ce sont des milliers d’adolescents et de famille qui ont été prisent en charge". Il veut tout de même encourager le développement de ces dispositifs en faisant déplacer les maisons des adolescents comme à Poitiers où un bus a été mis en place pour aller au plus près dans les villages. D’autres mesures ont également été évoquées comme celles des pair-aidants.

Pour ce qui est maintenant des objectifs futurs, le ministre veut mettre un accent sur le bien-être dans la santé mentale, mais tout particulièrement dans la lutte contre les addictions. Il veut également redonner de l’attractivité pour ce qui des métiers en lien avec la santé mentale et favoriser à la coopération entres les professionnels à l’échelle locale. Il annonce aussi 25 millions d’euros pour "développer le cadre numérique que ce soit dans le dépistage, mais aussi dans le suivi des patients."

Ce qui dénote dans ces mesures, c’est que plusieurs sont en lien avec la santé mentale des plus jeunes. Un fait, dont a conscience François Braun puisqu’il le dit lui-même : "La santé mentale était un enjeu majeur avant la crise, mais l’est encore plus après la crise et particulièrement pour les plus jeunes et les adolescents."

Fait important, le ministre a aussi clairement indiqué qu’il y a un "lien entre sport et santé mentale" sans pour autant préciser si elle menait à des pistes de réflexions et des mesures dans le futur d’autant plus avec l’arrivé des JO 2024 en France.

C.R.