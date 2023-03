OL-Lorient : pas épargné par les blessures, Lyon peut-il exister ?

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va devoir innover ce dimanche après-midi à l'occasion de la réception de Lorient au Groupama Stadium. Car son équipe est amputée de nombreux joueurs, et pas des moindres. Depuis mardi soir, Jeffinho et Anthony Lopes se sont ajoutés à une liste de blessés toujours plus conséquente. (Lire la suite sur Lyon Foot)

Nos 2️⃣1️⃣ Lyonnais convoqués par Laurent Blanc pour affronter Lorient demain à 17h05 🔴🔵#OLFCL pic.twitter.com/0XeajXtbjn — Olympique Lyonnais (@OL) March 4, 2023