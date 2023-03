"Chaque jour se réinventer" : Jean-Michel Aulas se livre dans son autobiographie

L’heure du bilan. Président de l’OL depuis 1987, club qu’il a récemment cédé et qui est passé sous pavillon américain, Jean Michel Aulas a fait du club lyonnais "l’une des équipes masculines les plus respectées d’Europe et l’équipe féminine référente dans le monde."

Son enfance à l’Arbresle, son entreprise Cegid, son accession à la présidence de l’OL, les premiers succès et l’âge d’or des années 2000, la FFF, les polémiques, ses relations privilégiées, l’OL Vallée… JMA se confie et retrace un parcours qui a fait de lui l’un des présidents les plus emblématiques du football français… Non sans anecdotes captivantes. (Lire la suite sur Lyon Foot)