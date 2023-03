Deux élus RN d'Auvergne-Rhône-Alpes dans une pub Belambra

On y voit des personnes faire la fête et danser la nuit dans un club Belambra.

Sauf que comme le révèle le Dauphiné Libéré, deux visages ne sont pas méconnus. Il s'agit de Brice Bernard, actuel conseiller régional RN d'Auvergne-Rhône-Alpes, et de Marie Dauchy, eurodéputée RN originaire de Savoie et également passée par l'Hôtel de Région à Lyon. Les deux élus sont en couple. Et c'est tout sourire, avec un feu de bengale pour monsieur, qu'ils s'affichent face à la caméra.

Belambra ne connaissait pas leur engagement politique, le spot a été tourné l'été dernier dans un club de Hyères dans le Var avec des vacanciers approchés sur place par l'équipe de tournage.

Forcément, la révélation sur l'étiquette du duo a plutôt embarassé la chaîne de clubs de vacances qui a donc fait disparaître la vidéo de ses réseaux sociaux. Mais pas de la télévision où elle est actuellement diffusée.