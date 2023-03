Des cargoVélo'v lancés dès jeudi à Lyon et Villeurbanne

Depuis des semaines, on savait que la Métropole de Lyon allait déployer une offre complémentaire de vélos cargos pour ses Vélo'v.

Ce sera effectif dès ce jeudi. Déployés dans un premier temps à Lyon et Villeurbanne, 20 vélos cargos à assistance électrique pourront être loués via l'application Vélo'v officiel. Car ils seront simplement stationnés à l'emplacement réservé et non attachés à une borne. L'expérimentation durera un an.

Les vélos cargos sont disponibles de 7h à 22h, au tarif de 8 centimes d’euros par minute.

La liste des stations proposant un cargoVélo’v :

Aveyron (Lyon 1er)

Croix-Rousse / Perfetti (Lyon 1er)

Meissonnie (Lyon 1er)

Saint Antoine / Grenette (Lyon 2e)

Place Guichard (Lyon 3e)

Paul Bert / Garibaldi (Lyon 3e)

Place Saint-Anne (Lyon 3e)

Institut Lumière (Lyon 3e)

Place Aristide Briand (Lyon 3e)

Place Bertone (Lyon 4e)

Philippe de Lassalle / Pillement (Lyon 4e)

Place des Tapis (Lyon 4e)

Place Edgar Quinet (Lyon 6e)

Lafayette / Inkermann (Lyon 6e)

Mairie du 7e (Lyon 7e)

Mairie du 8e (Lyon 8e)

Charpennes (Villeurbanne)

Mairie de Villeurbanne (Villeurbanne)

Totem (Villeurbanne)

Place de la Reconnaissance (Villeurbanne)

Pour Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Mobilités actives, "ce nouveau service répond de façon très pertinente aux besoins de mobilité des familles mais aussi à des besoins ponctuels pour transporter du matériel lourd. Adossé aux stations Vélo’v, il est simple d’accès et constitue une solution de mobilité fiable et peu onéreuse pour les habitants qui souhaiteront s’en saisir. Au terme des six mois d’expérimentation, nous en dresserons le bilan pour que ce nouveau service corresponde au mieux aux attentes des usagers".