Fabien Bagnon : "Un capital sympathie extrêmement fort des vélos-cargo"

La Métropole de Lyon porte un projet ambitieux pour la Presqu'île. Si on sait déjà que la rue de la République sera complètement piétonnisée et que la rue Grenette sera fermée aux voitures pour ne servir qu'aux bus et aux modes doux, d'autres paramètres sont encore soumis à la concertation. Et notamment le périmètre exact de la Zone à trafic limité et la liste des ayant-droits.

Fabien Bagnon se félicite de pouvoir tester un urbanisme de transition rue de la Ré : "Sur le mandat suivant, il y aura une requalification plus importante qui donnera une place plus forte aux piétons".

Pour le vice-président écologiste, "c'est l'occasion de retravailler les équilibres et de faire une place aux familles. Il y a d'énormes attentes sur des espaces de jeu, sur la végétalisation".

Face aux critiques ou aux craintes, Fabien Bagnon rassure : "La Presqu'île est une zone commerçante qu'il s'agit de conforter".

La Métropole a déployé une offre de Vélo'v cargo. Fabien Bagnon estime que cela permettra aux usagers de le tester avant peut-être de l'adopter : "On commence à en voir partout et il y a un capital sympathie extrêmement fort".

L'élu métropolitain est aussi conscient qu'outre les relations entre cyclistes et automobilistes, il faut aussi se pencher sur celles entre cyclistes qui n'ont pas tous le même niveau de pratique : "Il y aura de la communication pour un partage de la voirie plus respectueux et plus courtois des autres usagers. Les aménagements ne suffisent pas à tout".

00:00 Presqu'île à vivre

02:03 Critiques sur le projet

06:00 Vélo'v cargos

06:55 Risques de vols et dégradations

09:12 Voie Lyonnaise d'Oullins

11:09 Cohabitation entre cyclistes