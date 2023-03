Le professeur qui filmait les sous-vêtements des élèves à Ecully a été condamné

Ce professeur de sciences au collège privé du Sacré Cœur à Ecully a été condamné pour des faits de voyeurisme. Lors d’une perquisition menée à son domicile, la police a découvert près de 50 vidéos de ses classes dans son téléphone et son ordinateur. Selon lui, il enregistrait sa classe pour des études pédagogiques, mais il n’a pas réussi à justifier pourquoi trois d’entre elles filmaient sous les tables pointées en direction des sous-vêtements des collégiennes. Il n’a pas non plus réussi à expliquer la raison qui l’a poussé à les effacer le jour même où il a été mis en cause pour des faits d’agression sexuelles lors d’une colonie de vacances en juillet 2021.

Ce mardi, il comparaissait donc au tribunal à Lons-le-Saunier pour les deux affaires. Finalement, il a été relaxé pour les faits d’agressions sexuelles qui auraient eu lieu pendant cette colonie de vacances organisée par l’Action catholique des enfants à Amange. Il a tout de même été condamné pour voyeurisme à 3 mois de prison avec sursis. L’homme est suspendu depuis 18 mois de son poste à l’Education nationale et à désormais l’interdiction d’être en contact avec des mineurs durant 4 ans.