Bus détourné sur la M7 : l’individu armé sera prochainement jugé à Lyon

Il devra répondre des faits de violences aggravées, dégradations du bien d’autrui, menace de mort, tentative de vol, tentative d’extorsion et usage de produits stupéfiants. Selon le Progrès, l’audience a été fixée au 11 mai.

Pour rappel, cet homme âgé de 21 ans avait sorti un couteau dans le bus et forcé le conducteur à s’arrêter sur la M7 en direction de Bellecour. Il avait ensuite fait sortir tous les passagers puis tenté de s’emparer du véhicule. N’arrivant pas à le démarrer, il était sorti et avait essayé, sans succès, de réaliser un carjacking. Puis il était monté sur un camion-plateau pour voler l’une des voitures qu’il transportait. Le chauffeur, aidé d’un policier qui n’était pas en service, avait tenté de le maîtriser. Mais les deux hommes avaient été blessés par le couteau du forcené.

C’est finalement grâce à l’intervention des forces de l’ordre et d’un pistolet à impulsion électrique que le jeune individu avait été mis hors de nuire et stoppé dans sa folle course.

Il semblait clair que pour avoir ce genre de comportement, une inconnue avait été rajoutée à l’équation. Il s’avère que l’homme de nationalité italienne était sous l’emprise de stupéfiants. Quel rôle ces derniers ont joué dans ce fait divers qui aurait pu s'avérer dramatique ? La suite de l'enquête et le procès devront le déterminer.

Un appel à témoins pour retrouver des passagers du bus détourné et des automobilistes ayant assisté à la scène est toujours en cours.

Le placement en détention provisoire jusqu’au 11 mai a été requis à l'encontre du suspect.