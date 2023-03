Le stade Geoffroy-Guichard à St Etienne tagué par des ultras lyonnais ?

Ce jeudi matin, nos confrères de TL7 - Télévision Loire 7 ont repéré des inscriptions réalisées dans la nuit sur le stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne. Sur la façade côté billetterie, on découvre ainsi plusieurs "ASAB", pour "All Stéphanois are Bastards", "Fuck ASSE" ou encore "Sainté Merda". (Lire la suite sur Lyon Foot)

Le stade Geoffroy-Guichard a été tagué côté billetterie et Musée des Verts #ASSE pic.twitter.com/6rq54ZbR9K — TL7 (@tl7loire) March 30, 2023