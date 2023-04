Eurocoupe : l’ASVEL féminin s’offre son premier titre européen face à Galatasaray !

Ce mercredi soir, l’ASVEL féminin a décroché son tout premier titre européen. En Turquie, les coéquipières de Marine Johannes partaient favorites face à Galatasaray. Car lors de la finale aller de l’Eurocoupe, elles avaient gagné avec 39 points d’avance.

Au retour, malgré l’ambiance stambouliote, les Lyonnaises ont remis ça : score final (85-57).

Le club présidé par Tony Parker et géré par Marie-Sophie Obama décroche le 12e titre européen féminin du basket français, succédant ainsi à Bourges qui avait remporté le trophée la saison passée.

L’ASVEL féminin va rentrer dans le 8e arrondissement avec une valise plus lourde et des ambitions de plus en plus grandes : avec ce trophée européen, la formation coachée par David Gautier peut rêver d’un triplé avec la coupe de France (finale le 22 avril contre Basket Landes) et les play-offs du championnat dont elle a terminé à la première place.