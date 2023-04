Jean-Michel Aulas confirme que "l’OL féminin discute avec des investisseurs américains"

Jean-Michel Aulas confirme à son tour que des discussions sont en cours afin qu’OL Groupe cède sa section féminine. Après l’annonce de l’Equipe concernant le rachat de l’OL féminin par la femme d’affaires Michele Kang, la direction s’était empressée de démentir en partie dans un communiqué.

L’intérêt de nouveaux investisseurs est bien réel, et confirmé par Jean-Michel Aulas ce mercredi : "On discute actuellement avec un certain nombre d’investisseurs étrangers, et en particulier une structure américaine, afin de créer une société nouvelle, une structure interclubs sur le même modèle que les garçons, présente aux Etats-Unis et en Europe", indique-t-il. (Lire la suite sur Lyon Foot)