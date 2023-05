Lyon : l’auto-stop tourne au cauchemar, l’automobiliste finit éjecté de sa voiture avec douze points de suture

Les faits remontent à la nuit du 29 au 30 avril à Lyon. Tout commence pourtant plutôt bien quand un automobiliste décide de prendre deux adolescents en auto-stop pour les déposer dans le quartier de Gerland. Ils se trouveront de nouveau sur sa route quelques minutes plus tard mais cette fois-ci accompagnés de deux autres jeunes. Le groupe veut se rendre dans le 2e arrondissement de Lyon ; un service qu’accepte l’automobiliste.

La suite sera un véritable cauchemar pour lui qui va se retrouver avec un couteau sous la gorge par l’un des jeunes lui demandant ses papiers et les clés du véhicule, rapporte le Progrès.

L’automobiliste sera ensuite éjecté de la voiture mais tentera en vain de s’accrocher à la portière avant d’être traîné sur plusieurs mètres. Il finira avec douze points de suture au cou et de dermabrasions sur l’ensemble du corps.

Ses agresseurs, rapidement interpellés après les faits, ont été jugés cette semaine ; les deux mineurs devant le tribunal pour enfants et les deux autres en comparution immédiate. Le jeune de 21 ans, ayant blessé l’automobiliste, a été condamné à 4 ans de prison dont un an avec sursis probatoire. Il était sous contrôle judiciaire après être sorti de prison au mois d’avril. Le second passager a lui écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire durant 2 ans.