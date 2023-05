Textor à l'OL : entre héritage lyonnais, syndrome stéphanois et tentation PSG

Avec le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence, c'est non pas une page, mais une immense encyclopédie du club qui se referme.

Celle d'un club récupéré en 1987 alors qu'il végétait à jouer, surendetté, contre Istres. Celle de la domination du football français dans les années 2000 avec l'OL de Sonny Anderson. Celle de la montée du football féminin, pour laquelle Aulas, tout comme un autre Lyonnais, exilé celui-là Louis Nicollin, fera tant. Celle aussi d'une plus grande professionnalisation du club. Celle également de nombreuses tentatives, souvent réussies, rarement ratées (oublions les OL Coiffures où l'on venait se faire le mulet de Tony Vairelles ou OL Taxis et ses chauffeurs qui avaient le droit de tout dire sauf de parler en mal du club) de faire grandir et monétiser l'image du club, comme tous les grands d'Europe.

Un club lyonnais face à un football mondialisé

Au milieu d'un football européen et français russifié ou qatarisé, d'équipes composées de mercenaires, l'OL de Jean-Michel avait une caractéristique importante : celle d'un club enraciné, où les sponsors, propriétaires et joueurs étaient issus du territoire, porteurs d'une véritable identité lyonnaise. En lien avec les autres acteurs sportifs du territoire : l'ASVEL, Lyon La Duchère. Témoins de cette "lyonnitude", les deux joueurs qui rachètent cette saison, décevante, Alexandre Lacazette et Bradley Barcola sont deux prodiges lyonnais pur jus.

Cela n'a jamais fait du club non plus une entité fermée et rancie sur un morne monde provincial : en portant l'OL féminin à une dimension mondiale, en investissant dans des équipes du championnat US et Brésilien, en établissant des liens avec la Chine populaire, c'est à un rayonnement mondial à partir du Rhône et de la Saône que nous a convié le projet d'Aulas.

L'enjeu pour John Textor : préserver l'âme lyonnaise et relever le défi sportif

Le défi de John Textor, premier président non lyonnais de l'histoire de l'OL, ce sera sans doute ça : garder cette spécificité lyonnaise tout en sortant le club de la situation où il est embourbé depuis quelques temps, celle de jouer en dessous de sa catégorie. Ne pas faire une copie du PSG version Qatar tout en évitant à l'OL de devenir une sorte de second Saint-Étienne : un club uniquement tourné vers un passé mythique.

Romain Blachier