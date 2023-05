Lyon : la comédie musicale West Side Story débarque en février 2024

Ce grand classique de Broadway, adapté au cinéma en 1961 et ayant reçu 10 Oscars puis de nouveau en 2022 avec une statuette, se déroulera à Lyon le temps de quelques jours. Ainsi, du 21 au 25 février dans l’Amphithéâtre 3000, il sera possible de retrouver l’histoire d’amour entre Maria et Tony appartenant tous deux à des clans rivaux dans un New York de la fin des années 60.

Cette étape fait partie d’une tournée internationale mise en scène par Lonny Price d’une création originale de Jerome Robbins. Cette comédie musicale comporte plus de 34 danseurs et chanteurs avec plus d’une vingtaine de musiciens.