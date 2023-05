Lyon : le Festival Lumière reviendra en octobre 2023

Les dates de la 15e édition ont été annoncées ce jeudi et le festival se tiendra du samedi 14 au dimanche 22 octobre. Si la programmation ou l’invité d’honneur ne sont pas encore connus, nul doute que cette édition attirera toujours autant de monde. Sans en dire plus, le festival promet en revanche qu’il y aura toujours des rétrospectives dédiées aux grands cinéastes, des copies restaurées sur grand écran, des expositions et des rencontres avec des personnalités du milieu du septième art comme chaque année.

Lors de l’édition précédente, le réalisateur américain Tim Burton s’est vu décerner le Prix Lumière comme Pedro Almodovar, Clint Easwtood, Quentin Tarantino ou Jane Campion avant lui. Deux nuits ont été organisées en octobre 2022 pour projeter une partie de la filmographie du cinéaste dont Beetlejuice, Ed Wood, Mars Attacks et Sleepy Hollow.

Ce fut également l’occasion de voir plusieurs films sur grand écran comme L’étrange Noël de M.Jack de Henry Sellick, Dans la nuit de Charles Vanel ou L’innocent de Louis Garrel tourné à Lyon en présence des acteurs ou d’autres personnalités pour présenter et ajouter des commentaires sur les projections.

Parmi les artistes présents, James Gray, Monica Bellucci, Claude Lellouch ou Lee Chang-Dong ont notamment pris la parole et ont pris part à des projections et avant-premières de quelques-uns de leurs métrages.